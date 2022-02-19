美稱未履行加入世貿承諾　中國反駁缺乏根據

美國貿易代表辦公室（USTR）周三（16日）發布《2021年中國加入世貿組織承諾報告》（下稱《報告》），內容包括否定中國履行加入世貿承諾方面的成績等。中國商務部有關負責人周五（18日）回應時稱，《報告》缺乏法理依據及事實根據，中方對此堅決反對。

對於美方指控，該名負責人指《報告》沒有依據世貿規則客觀評價中國履行世貿承諾情況，而是基於單邊主義、貿易保護主義思維，無視中方在履行世貿承諾方面取得的巨大成績，否認北京對多邊貿易體制和世界經濟作出的重要貢獻。

負責人另表示，中國加入世貿20多年以來，全面履行世貿承諾，不斷擴大市場開放，關稅總水平由15.3%降至7.4%，開放的服務部門增至近120個等。他亦指出，從去年完成的第8次對華貿易政策審議來看，中國履約、合規、改革開放的良好形象得到世貿成員的廣泛認可及積極評價。

最後，負責人強調中國始終堅定支持多邊貿易體制，踐行真正的多邊主義。中方願與各方一道，共同捍衞多邊貿易體制的核心價值及基本原則，推動世貿第12屆部長級會議取得具體成果。