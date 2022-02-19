內地多人遭騙至柬埔寨施虐逼犯法　最小僅14歲

江蘇男子李亞緣綸早前被綁架至柬埔寨成為「血奴」被抽血一事，近日來受到輿論關注。內媒採訪多名滯留柬埔寨的中國人，揭露不少人遭網絡詐騙集團欺騙，到達當地後被非法禁錮及強迫進行電騙工作，甚至遭電棍鐵棒毆打，其中年齡最小僅14歲。部分人仍滯留在柬埔寨，等待回國。

內媒周五（18日）報道，年僅14歲的受害者張小寶（以下均為化名）在接受一份由同鄉介紹月薪達3.5萬元人民幣（約4.3萬港元）的工作後，離開廣西貴港後，先被人帶到越南，期間手機被沒收，接着花了約一個月到了柬埔寨一間網絡詐騙公司，被要求在微信上進行詐騙，若他不肯則會遭電棍或鐵棍毒打。張小寶表示曾想過自殺，他在該公司逗留兩周後獲好心人救出，現等待機會乘坐飛機離開。

另一名17歲受害者袁小虎同樣受高薪工作吸引，由廣西平南經越南被騙至柬埔寨一間電騙公司。他表示，曾因不想詐騙而嘗試逃走，卻被該公司的人抓回並用電棍鐵棒毆打，小腿等身上多處都留有傷痕，現經好心人救出藏身於當地一處秘密地點等待回國。袁小虎稱，詐騙公司老闆正在懸賞找他，故希望能盡早回家。

內媒另外訪問多人，包括16歲少女元小毛，她亦受騙經越南被拉到柬埔寨西港的電騙公司。24歲男子賈小天則在西港打工下班期間，遭持刀挾持到詐騙集團，一度被鎖在黑屋3天3夜強迫從事非法工作。至於29歲男子田小田及其友人，一同被另一名朋友與其同夥綁架賣至網絡詐騙集團，現在均已獲救。