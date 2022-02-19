警破跨國電騙集團　拘168人涉額3.5億人民幣

重慶市公安局周五（18日）通報，該局刑偵總隊指導巴南區公安分局，成功破獲一宗由公安部督辦的特大跨國電訊網絡詐騙案件，搗破一個特大跨國詐騙集團，拘捕168名疑犯，其中包括境外詐騙環節的金主、骨幹等55人；警方已查明該集團涉及全國超過470宗詐騙案，涉案金額高達3.5億元人民幣（約4.3億港元）。

其中一名受害人林女士早前接獲陌生來電，對方聲稱可免費教授股票知識及推薦股票；林女想到反正是免費，便同意了解一下，對方便把她拉進一個微信群。在群中，有「講師」鼓吹大家一起炒虛擬貨幣，林女與2名友人便通過「講師」提供的鏈接，下載了一個炒幣APP。起初，林女等人在獲利後，提取現金時十分順利，但當加大投資額後，3人忽發現帳戶不能登錄，自己也被踢出微信群。這時，她們才意識到被騙。

警方指出，從去年6月以來，警方已接獲多名受害人報案。警方調查後發現，實施詐騙的是一個盤據在東南亞的電騙團夥，該團夥在菲律賓、柬埔寨等國租用場地及設備，利用網上虛假投資平台實施詐騙，涉案金額巨大。

辦案警員指出，該團夥內部分工明確，成員扮演不同角色，微信群中不少人均為團夥成員偽裝，為的是讓受害人降低警覺；團夥成員還會按照既定的話術進行交流甚至激辯，營造真實感。目前，所有疑犯均已被採取刑事強制措施，案件還在進一步調查當中。