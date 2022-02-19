運送過程現瑕疵　台46市民打「效力疑慮」疫苗

台灣新冠疫情持續，政府多次敦促市民接種疫苗。不過，屏東縣政府衞生局周五（18日）表示，霧台鄉衞生所於周二（16日）運送疫苗冷藏運送過程出現瑕疵，導致46位市民接種效力有疑慮的疫苗，當局接獲消息後立即下令該批有效力疑慮疫苗禁止施打並封存，另針對受影響民眾啟動健康關懷14天，就他們健康狀況提供醫療協助。

縣府衞生局表示，經調查發現，由於衞生所員工未依疫苗領取標準作業流程，使疫苗在運送存放過程中，有24小時沒有溫度監視，又未在第一時間通報，導致將效力有疑慮疫苗接種至民眾身上。當局獲悉後已立即召集衞生所緊急會議討論，並緊急成立關懷小組，就上述民眾跟進有關醫療服務，同時內部進行檢討改進。

當局將依調查報告針對相關人員責任提報處分，疫苗承辦人記一大過、衞生所主管各記一小過。且通令33鄉鎮市衞生所務必遵守疫苗冷運冷藏相關規範及加強教育訓練，並成立稽查小組，3天內完成各衞生所冷運冷藏設備及系統維護查核，避免類似事件發生。

此外，縣府未來將調查報告提報疾病管制署進行疫苗效力判定，依判定結果及專家建議進行後續處理。針對本次疫苗異常事件，衞生局已暫停霧台衞生所接種服務，並進行事件調查及實地查核，待建立改善及預防措施並經覆查確認後，再行恢復疫苗接種服務。