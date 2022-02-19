內地昨增137宗確診　內蒙古本土新症急升逾倍

內地的新冠疫情再度升溫，周六（19日）公布過去一天新增137宗確診病例，包括80宗本土及57宗境外輸入，無新增死亡病例。新增本土確診中內蒙古佔逾半數，達46宗，比再前一天的22宗新症急增逾一倍。

內蒙古的新增本土確診分布為呼和浩特市42宗、包頭市4宗，患者通過主動就診、對密切接觸者、重點區域人員、重點人群、集中隔離及封管控區核酸檢測，證實染疫。此外，江蘇蘇州市亦多19宗本土確診，遼寧葫蘆島市8宗，廣東深圳市3宗，雲南德宏州和紅河州分別有2和1宗，浙江紹興市亦有1宗。同日新增15宗本土無症狀感染個案，江蘇佔9宗，雲南4宗，黑龍江2宗。

新增境外輸入確診分布為廣東22宗，上海18宗，北京4宗，天津3宗，遼寧3宗，廣西2宗，四川2宗，浙江1宗，山東1宗，雲南1宗。另有22宗境外輸入無症狀感染個案。內地現有1,482確診病例，其中8宗為重症；累計107,512宗確診，當中4,636人死亡。

面對疫情惡化，中共呼和浩特市紀律檢查委員會近日發布通告，通報在當地疫情防控工作中出現的兩個幹部作風問題。內蒙古自治區紀委監委周四（17日）晚督導發現，新城區有小區核酸採集醫療垃圾袋未紮緊封口、醫療垃圾散落堆放、採樣試管隨意放置、無人看管，存在樣本污染、試劑丟失、試管破碎等風險。市紀委監委疫情防控監督執紀組當晚另發現，有地方疫情防控採樣點的包聯幹部擅自脫離崗位回家，存在作風鬆散、紀律鬆弛問題。