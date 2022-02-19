8省將核電寫入發展規劃　廣東力度最大

廣東、廣西、福建、海南、江蘇、浙江、山東、遼寧等地方政府工作報告近日相繼出爐，不僅將核電寫入當地經濟發展規劃，亦列為今年工作重點之一。內媒周五（18日）指出，在上述8省中，廣東推動核電項目發展的力度最大。

廣東省政府工作報告明確提出，推進惠州太平嶺核電、陸豐核電、廉江核電等項目建設。此外，廣西提出防城港紅沙核電3號機組按期投產運行；遼寧將加快建設紅沿河核電、徐大堡核電項目；浙江今年將攻堅突破三門核電二期等重點項目；山東將推進膠東半島千萬千瓦級核電基地建設，讓海陽核電二期開工；江蘇計劃推進核能等清潔能源發展；福建提出加快漳州核電建設；海南提出昌江核電二期等項目開工。

內地有核電企業中層受訪指，眾多迹象都表明核電正在不斷回暖，上述情況釋放了核電再次備受重視的信號。中國核能行業協會最新公布的2021年《全國核電運行情況（1-12月）》顯示，去年在運核電機組累計發電量為4071.41億千瓦時，核電發電佔同期全國發電比重首次突破5%。業內人士預計，內地未來每年爭取約6至8台核電機組開工，冀到2030年核電發電量佔比達8%。