陪月一周20多次粗暴對待男嬰　威脅「打死你」

陝西省西安市一名母親，每月花費1.9萬元人民幣（約2.34萬港元）聘請陪月，幫忙照顧其初生兒子。惟她其後透過監控鏡頭，發現對方在短短一周內，竟20多次威脅打罵孩子致傷。內媒周六（19日）報道，事件曝光後，警方已介入調查。

田女去年11月誕下一名男嬰後，住進和醫院同一幢樓的月子會所，中心配備了兩名陪月，一人主要照顧大人，另一人主要管小孩。田女離開月子會所回家時，私下與其中一名陪月肖某達成服務協議，專職照顧其子，因為認為她此前表現不錯，對孩子照顧得很細心。

去年12月21日回家後，為方便照顧孩子，田女安排肖某和孩子住在同一個房間，並說明在房內安裝了監控鏡頭。起初並無異樣，但至上月23日田女發現，肖某在抱着哄孩子時曾發力擠壓孩子。雖然對方辯稱是腿絆了一下並致歉，但田女和丈夫決定報警，孩子送到醫院檢查後被診斷為摔傷，令他們大為震驚。

田女和丈夫於是仔細翻查監控錄像，竟發現肖某在上月17至23日曾20多次粗暴對待其子，包括多次打其屁股、對其面部大口吹氣、劇烈晃動以至拖拽，有時口中更說出「打死你」、「摔你」等。夫婦目前已把相關證據，提交警方處理。