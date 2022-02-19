台增73宗確診　宗教聚會群組多4人中招

台灣的本土新冠疫情稍為緩和，中央流行疫情指揮中心周六（19日）公布，新增73宗確診病例，當中只有8宗為本土感染，仍以宗教聚會群組佔最多；其他65宗為境外輸入，包括1人自香港入境；並無新增死亡個案。

新增的本土確診病例包括6男2女，介乎未滿5歲至70多歲。4名患者與宗教團體「佛道雙修協會」聚餐唱歌群組有關，其中3人曾參加餐會，早已被隔離，另在新北市一名中學生則遭同班同學傳染，其他師生未有染疫。當局認為情況屬「有限度外擴」，仍需再觀察兩天。

另有3宗本土病例在苗栗縣，均為此前確診水餃攤販的家人，與高雄市沙石場群組有關，一名確診者曾到該市場購物，傳染給該名攤販。餘下一名患者為新北市加強版防疫旅館護理人員，負責接待落地採檢確診者到客房，在員工定期檢測時發現染疫。

至於輸入個案包括39男24女，另有2人仍在調查，年齡介乎10多歲至60多歲。他們分別在上月18日至周五（18日）期間，自美國、加拿大、馬來西亞、德國、英國、菲律賓、西班牙、柬埔寨、中國大陸、香港等地入境。其中從香港入境的是一名20多歲台灣男子，於上周六（12日）抵台。全台累計19,937宗確診，當中852人死亡。