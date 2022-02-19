截肢女工原應徵文書助理　分享畫作叫網民心酸

台灣苗栗縣一名在工廠任職包裝工人的28歲王姓女子，早前因工傷導致右小腿遭截肢，事後卻得不到廠方足額補償，引起輿論關注。連日來，王女的身世逐步曝光，更獲得廣大網民支持及鼓勵，惟她的情緒仍未平復，分享的畫作更叫網民心酸。

雖然得到社會支持，但截肢對王女的打擊甚大。台灣律師呂秋遠在網上社交平台分享了王女的故事，指她本來是一位喜歡畫畫與設計的女子，因家境不好才到工廠應徵文書助理工作，卻被廠方以輪調為由，指派她去操作機器。呂更分享了王女事後發布的作品，文字描述簡短寫下「畫不出笑容」，作品中的人物則以空洞的眼神望著前方，面無表情，彷彿以作品宣洩其心中難以言喻的痛苦。

不少網民紛紛湧入王女的Facebook頁面，留下加油打氣的說話，稱「加油！不要失望，全台灣有很多人都在為妳加油」、「加油，該是妳的公道就應是妳的！不用害怕」、「加油，該是妳的公道就應是妳的！不用害怕！」

另一方面，多名熱心市民連日來向苗栗縣議員陳光軒、曾玟學、宋國鼎等人，表明願意捐款資助王女。惟議員詢問王女意向時，王女表示擔心不懂如何處理捐款，最終決定先暫時保留接受捐款，待縣議員聯繫慈善團體，研究如何資助王女生活後，再作下一步決定。