女工截肢僅賠10萬新台幣　老闆娘辯稱並非打發

台灣苗栗縣一名在28歲王姓包裝女工，近日因工傷導致右小腿遭截肢，事後得不到工廠足額賠償，引起輿論關注。涉事工廠的總公司老闆娘近日接受台媒採訪，強調資方並非只以10萬元（新台幣，下同，約2.8萬港元）打發王女，只因事發於農曆新年期間，聲稱當時「公司只是想回來試算，再進一步調解」。

台媒此前報道稱，該名朱姓老闆娘曾向王女稱「截肢而已不嚴重啦，裝個義肢就能走了」，結果惹來網民撻伐。對此，朱姓老闆娘表示，她是眼見王女情緒低落，擔心她有「不好的念頭」，希望鼓勵她，才說了這樣的話。她又指，起初給予王女的1萬元（約2,800港元）是用於支付住院花費，10萬元則是「全年的保障工作權」，王女曾提出2,000萬元（約560萬港元）和解金額，因正值農曆新年期間，資方只是想待假期結束後，才進一步調解。

朱姓老闆娘又指，其公司是首次遇上如此重大的事件，加上法扶單位需要時間計算，才未提出進一步賠償金額，沒想到新聞發酵太快。她強調，其公司有持續關懷王女，並非不聞不問，「該做的、該支付以及動作都有做，要調解也是有個基本準則在」。