雙胞胎在託兒中心內受傷　家長︰托育員故意踢桌子

台灣台中市一名王姓家長早前把一對雙胞胎兒子委託給一家私立託兒中心照顧，卻於上周五（11日）發現兩名兒子雙雙受傷。家長及後翻查閉路電視發現，有托育員疑似故意踢桌子，導致桌子撞到雙胞胎的哥哥臉頰。託兒中心事後解釋，托育員當時是用腳挪動桌子，已向家長致歉。當地社會局則指，已介入調查。

王姓家長指控，雙胞胎兒子回家後，他發現兩人臉上均受傷，於是要求託兒中心提供閉路電視畫面。家長其後發現，雙胞胎的哥哥當天中午吃完午餐後，站在桌子旁邊時，托育員刻意用腳踢向桌子，導致哥哥站不穩而跌倒。至於雙胞胎弟弟的傷勢，疑似爬樓梯時跌倒受傷，當時托育員雙手均拿着物品，導致未能及時保護小孩。

託兒中心則指，雙胞胎弟弟受傷是因當天下午等候家長來接時，托育員抱着哥哥，弟弟和其他嬰幼兒玩耍時，期間不慎撞到櫃子。中心強調，托育員絕非故意，事後也接受了家長的建議，將改善相關設施。

社會局則強調，針對雙胞胎疑因照顧不當導致受傷一事，該局周四（17日）接獲報案後，已派社工探望及翻查閉路電視畫面，將再詳細檢閱，以釐清託兒中心是否有不當照顧的情況。