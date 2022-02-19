美海軍追趕中國　倡組建513艘船艦隊

面對中國海上力量日益強大，美國海軍作戰部長吉爾代周五（18日）表示，軍方需要無人船艦等在內513艘軍艦，以符合對即將發表的國家防禦戰略之承諾。

吉爾代當天出席會議時表示，他總結出美國海軍不但需要12艘航空母艦，也需要強大的兩棲部隊，包括9艘兩棲攻擊艦、19艘或20艘兩棲船塢運輸艦，以及超過30艘小型兩棲船艦支援海軍陸戰隊濱海作戰團。與此同時，軍方需要60艘驅逐艦及50艘護衞艦，潛艇部隊規模分別是70艘攻擊核潛艇及12艘戰略核潛艇。

這意味日後美國海軍將擁有263艘有人作戰船艦，吉爾代亦提出要有100艘支援船艦及150艘無人船艦，並透露這支艦隊將包括操作成本高昂、實際用途不如期望的瀕海戰鬥艦。美國海軍現役航空母艦數量為11艘，分別是10艘尼米茲級及1艘福特級；作為航空母艦打擊群主力艦艇的巡洋艦，不在軍方未來計劃之中。

美國國防部在最新一期的中國軍力報告提到，解放軍在數字上擁有全球最大的海軍，涉及大約355艘水面艦艇及潛艇，並且預計到2025年及2030年時，該個數值分別增至420艘及460艘。相比之下，美國海軍戰鬥部隊現時擁有296艘船艦。