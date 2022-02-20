烏克蘭局勢　華促勿製造恐慌渲染戰爭

中國國務委員兼外長王毅上周六（19日）晚上在北京，應邀以視頻方式出席德國慕尼黑安全會議中國專場並發表講話，指一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以強化軍事集團為保障，呼籲警惕和抵制新冷戰圖謀；在烏克蘭局勢方面，他呼籲各方需為和平而努力，而非一味製造恐慌、渲染戰爭。

王毅表示，世界要好起來，各國必須加強合作，應當共同構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，國與國的交往不能簡單地只以競爭來定義，更不能熱衷開歷史的倒車，重蹈結盟對抗的覆轍。他又稱，「不管哪個國家，哪怕是超級大國，也不能以本國意志取代國際規則，更不能凌駕於國際規則之上」，同時主張摒棄獨享安全、絕對安全的想法，努力建設持久和平的世界。

其後，王毅就北約東擴、歐洲安全、烏克蘭局勢態度立場的問題回答，指北約作為當年冷戰的產物，應該審時度勢，作出必要調整；反問若北約一味東擴，是否有利於維護歐洲的和平穩定，是否有利於實現歐洲長治久安。他表示各方可以就歐洲安全提出關切，其中俄羅斯的合理安全關切應該得到尊重和重視。

王毅指烏克蘭應當成為東西方溝通的橋樑，而不應該成為大國對抗的前沿。中方認為現時應該盡快回到新明斯克協議這一原點，該協議是當事方通過談判達成的具有約束力的協議，亦得到聯合國安理會的核可，是解決烏克蘭問題的唯一出路。他呼籲當事方坐在一起充分討論，制定落實協議的路線圖和時間表。