女子遭家暴致患動脈瘤　丈夫竟要求先離婚後手術

湖北武漢市一名46歲向姓女子近期在網上發文，控訴任職教師的羅姓丈夫長期對她家暴，導致她腦震盪、流產，甚至患上動脈瘤；她面臨開顱手術，丈夫卻拒絕手術同意書上簽字，並要求先離婚。羅男接受內媒採訪時反駁，指向女是在陷害他，目的是為了錢。對此，漢陽區教育局有工作人員聲稱，當局此前已展開調查，卻發現向女所說的不屬實。

內媒報道，向女與羅男均為再婚，向女撫養着自己的女兒，羅男的孩子則由其前妻撫養。向女憶述，羅男在翠微中學當教導主任時，其女兒也在該校就讀；羅男發現她戶口本是單親，便聲稱會對她及孩子好，兩人最終於2016年結婚。惟從2018年起，羅男便多次對她進行家暴，即使懷孕2個月也被打，最終導致流產。後來，羅男寫下一份保證書及承諾書，保證不會出軌，又承諾對向女不離不棄，負責其治療費用。惟向女患上動脈瘤後，羅男竟要求先離婚，才同意簽字讓其接受手術。

對此，羅男反駁稱，向女在婚後便拿走其工資卡，又要求他為女兒安排有編制的工作。羅男又指，向女精心剪輯閉路電視畫面，把自己故意激怒他的畫面剪走，假裝遭受家暴；更聲稱向女要求他支付100萬元（人民幣，下同，約123萬港元）。據悉，向女曾向當地婦聯、警方及教育局投訴，惟始終調解不果。

去年11月，蔡甸區人民法院正式就羅男與向女的離婚糾紛立案，並進行公開審理。作為原告的羅男認為，向女對其極其不信任，夫妻感情出現裂痕，且向女多次以短訊、電話等方式騷擾、污衊原告及其家屬、同事及朋友。向女則指，她與羅男有感情，婚姻期間生活良好，主要是因羅男經常與其他異性來往，向女要求其改過，反遭家暴，導致患有嚴重後遺症。法院認為，羅男與向女雖有隔閡，但感情未完全破裂，故不准予離婚。

向女其後又向漢陽區人民法院提起訴訟，請求法院判令羅男支付扶養費及醫療費60萬元（約73萬港元）。案件本月9日宣判，法院認為，向女確患疾病，且尚在治療階段，但其提交的醫療費票據載明，實際就醫支出僅約1.6萬元（約1.9萬港元），其後續治療所需費用則沒有充分證據證明，加上羅男從2020年8月起，曾轉帳數筆較大額款項給向女，故駁回向女的訴訟請求。