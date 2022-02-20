老闆承諾保障工作至65歲　截肢女工︰不想為他賣命

台灣苗栗縣一名在工廠任職包裝工人的28歲王姓女子，早前因工傷導致右小腿遭截肢，廠方事後僅願核發10萬元新台幣（約2.8萬港元）撫慰金，事件曝光後引起網民公憤。雖然涉事公司的朱姓老闆娘聲稱並非打發，又指將有進一步賠償，且謝姓老闆也承諾會保障王女工作至65歲，惟王女反駁朱的言論，直斥對方只是試圖掩飾，又直言已在該公司1年多，先後失去2顆門牙和1條腿，真的不想再為對方賣命。

謝姓老闆向台媒聲稱，只要王女願意回公司，會保障她工作到65歲。對此，王女坦言，她剛進公司僅數個月，便曾因被堆高機撞到，導致沒了2顆門牙；當時公司不但沒慰問金、沒通報職災，甚至要求她先墊假牙費用，直至她表明沒錢，才願以公司名義借她錢裝假牙，等保險理賠下來再還給公司。她坦言，沒想到現在更失去了一條腿，「真的夠了」，一點都不想再為對方賣命。

王女又指，公司事後給予她的「10萬撫慰金」，其實是「員工愛心捐款」，根本不是老闆出的，當下她有一再與公司確認募款和調解沒有關係，並且錄音存證。

對於朱姓老闆娘此前向媒體聲稱，是看到王女心情低落，想鼓勵開導，才說出「截肢而已不嚴重啦，裝義肢就能走了」等話語；王女在網上發文批評，「妳（朱姓老闆娘）可以繼續說謊沒關係」，又指「殺人被抓當然不會承認殺人」。對於朱聲稱該公司已幫忙支付醫藥費，王女則反駁，實際上均是其個人的保險理賠，直斥「但這能補償我一隻腳嗎？這些連補償都不是」。