獵捕兩黑熊出售牟利　男子判囚4年2個月

四川雅安市石棉縣一名陳姓男子早前購買電捕設備，安裝在農地旁，以電捕的方式獵捕前來覓食的野生動物，先後獵獲兩頭黑熊、一頭野豬。案件上周三（16日）上午公開審理及宣判，陳男最終被判處有期徒刑4年2個月，並罰款6,000元（人民幣，下同，約7,400港元）。

內地傳媒上周六（19日）報道，陳男2008年在爺爺家中發現兩把火藥槍後，明知自己不能持有槍械，仍將其藏匿於家中，用於恐嚇野生動物。在2016年期間，陳男又購買射釘器、無縫鋼管、射釘彈等物品，並改裝成具有殺傷力的槍械。至2019年，他更購買了電捕設備，先後獵獲兩頭黑熊及一頭野豬，其把其中一頭黑熊以3,500元（約4,300港元）的價格賣給雷某，並把另一頭黑熊的兩隻熊掌以1,000元（約1,200港元）的價格賣給楊某，其餘黑熊肉供自己食用。

經查，陳男獵捕的兩頭黑熊均屬於《國家重點保護野生動物名錄》中國家二級保護動物。

法院審理後當庭作出判決，陳男犯非法持有槍枝罪，判處有期徒刑1年；犯非法製造槍枝罪，判處有期徒刑3年；犯危害珍貴、瀕危野生動物罪，判處有期徒刑3年，並罰款6000元；在數罪並罰下，最終作出上述判決。