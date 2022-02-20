慘被綁架至柬埔寨當「血奴」　男子身世曝光

江蘇男子李亞緣綸（下稱小李）早前因誤信網上的虛假招聘廣告，遭犯罪團夥綁架至柬埔寨，非法拘禁且遭大量抽血，經送到中柬第一醫院治療後，情況才有所好轉。內地傳媒記者近日走訪江蘇，尋獲自稱是小李的父親及舅父，了解了小李的身世。

內媒此前報道指，小李自稱是是江蘇鹽城人，從小無父無母，是個孤兒，在福利院長大，曾在深圳、北京當過保安。惟內媒記者經多方了解後得知，小李在鹽城沒有親戚朋友，反而在其父親「老李」和舅父「老楊」的聯繫方式，老李目前定居在無錫市，老楊則定居蘇州市。

當老李收到記者發來的照片後，看了一眼便說︰「很像，應該是我兒子。」他表示，小李以前的名字不是「李亞緣綸」，但其戶口是掛在母親以前的單位，估計是小李自行改名。老李的老家在鹽城市響水縣，他年輕時在農場工作，成家後卻因經常外出打工，妻子則住當地工廠的集體宿舍居住，兒子則交給外公外婆帶。後來，兒子跟隨他到無錫生活，長大後外出闖蕩，曾當上保安，但6、7年前忽然失聯。現年64歲的老李坦言，希望兒子能與他聯繫，甚至回來見他一面，但更重要是兒子能平安歸來。

至於老楊則表示，他數天前曾接獲警方的電話，幾乎可以肯定小李就是其外甥，惟他與妹夫老李及外甥小李已20多年沒有聯繫。老楊憶述，小李小時候活潑可愛，「人也蠻老實的，很討人喜歡」。惟令人惋惜的是，在小李幾歲的時候，其媽媽因病去世；幾年後，其父親去了無錫打工定居，小李則留在老家。