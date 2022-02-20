洗車場晚上變賭檔　警拘17人檢29萬新台幣籌碼

台南市北區一間洗車場，晚上搖身一變為幫派堂口，公然聚眾吸毒開賭，警方上周六（19日）晚持搜索票入內搜查，逮捕陳姓負責人等17人，並即場檢獲毒品與賭具、現金賭金7萬元（新台幣，下同，約1.9萬港元）、籌碼29萬（約8.1萬港元）。

據悉，涉案美容場不洗車，近個多月來夜間更有大批品流複雜人士出入。他們大多為年輕人兼開名車，又傳出天九牌的聲響，社區居民不堪其擾。警方暗中監控多日，上周六晚間動員衝入洗車場二樓鐵皮屋。

警員發現，天九牌已「升級」為德州撲克場，滿室還瀰漫俗稱「K仔」的氯胺酮味，之後當場查獲氯胺酮，懷疑該處不僅是賭窟，還是毒窟兼幫派堂口。場內查獲7萬多現金賭資，另有德州撲克籌碼29萬多，另有3名少年疑似在場內擔任幹部。

28歲陳男為賭場負責人，平時開名車代步，他落網後態度囂張，對警嗆說：「老子有很多很多錢，當警察能賺多少？」警方帶走17人，其中賭客郭男為槍砲與妨害自由通緝犯，他一度謊報姓蘇，遭警方按捺指紋時識破身份，坦誠冒名；陳嫌依照賭博罪與引誘少年施用毒品罪嫌移送台南地檢署，其餘視為賭客，依照社維法裁處。