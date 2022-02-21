農民工減少返鄉　縣城鞋廠缺人翻倍

四川省資陽市的安岳縣是省內人口第一大縣，每年約有52萬名農民工外出務工。安岳縣早年依靠發展渝成製鞋產業園項目，成功吸引81間鞋服工廠投產，去年產值達48億元（人民幣，下周，約59億港元）。不過內媒周日（20日）報道，園區今年繼續面臨招聘困難問題，勞動力缺口達6,000多人，是去年農曆新年後的一倍。

渝成製鞋產業園投資有限公司認為，招聘困難顯示園區發展形勢較好，由於去年再有21間鞋廠入駐園區、以及國外訂單明顯增加，均導致當地勞動力需求增加。不過，安踏集團的安鑫體育四川生產基地行政主管指出，今年農曆新年返鄉的農民工減少，期望工作待遇較以往高，加之多數年輕人不願意進廠，改為從事服務行業，才是招聘困難的主因。

為此，園區多間鞋廠趁農曆新年農民工返鄉之際加緊招聘，並許諾提供更佳福利，包括給予買樓優惠等。此外，安岳縣政府及各鄉鎮也在農曆新年後組織返鄉農民工到園區廠房參觀、選崗，希望挽留民眾在家鄉就業。相關部門亦正配套解決工人隨遷子女入學等問題，以解決勞動力缺口。

然而37歲的安岳縣民眾肖蓉表示，其雖然想留在家鄉照顧即將讀初中的兒子，惟薪酬待遇始終令自己無法下定決心留下。肖蓉曾在浙江省義烏市的襪廠工作10多年，每月平均薪金達6,000元（約7,399港元）以上；若她選擇回到安岳縣就業，每月收入將減少約2,000元（約2,466港元）。報道提到，大部分返鄉工人都是為了需要照顧家中長幼，才考慮留在渝成製鞋產業園工作。