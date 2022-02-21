警破跑分犯罪團夥　網上高薪聘兼職助轉移贓款

上海浦東警方近日搗毀兩個「跑分（即轉移贓款）」犯罪團夥，被捕的18名疑犯在網上應聘「高薪兼職」，出租、出借自己的身份訊息、銀行卡帳號等，協助境外電訊網絡詐騙團夥洗錢、轉移涉案贓款，從而獲得日薪逾千元人民幣（約1,230港元）的利潤。

警方周日（20日）表示，浦東分局花木派出所在去年10月23日接獲一宗投資理財類詐騙案，經過分析研判，警員很快拘捕4名涉案帳戶的「卡農」，他們在微信群中看到廣告聲稱「找大量兼職、來錢快、白天做晚上收錢」，聯繫後得知只需將自己名下銀行卡交給「操盤手」，當天就能得到豐富的利潤。

案中所謂的「操盤手」引起警方注意，遂組成調查組多次奔赴異地巡線追蹤，最終挖掘出多名專為境外詐騙團夥轉移贓款的疑犯，包括由代某組建的2個「跑分」犯罪團夥。至今年1月，警方見時機成熟遂展開收網行動，在遼寧省一舉將代某、婁某等18名團夥成員拘捕歸案。

經查明，代某曾在境外居住一段時間，回國後通過手機聊天軟件與境外網詐疑犯聯繫，在收到對方發出的轉帳指令後，操作自己或者他人的手機銀行轉帳，為逃避警方打擊，更租賃民宿作為洗錢「跑分」據點。

代某等人又以網絡招聘糾集其餘犯罪分子至該據點提供銀行卡、微信等，為網詐人員「跑分」洗錢。被害人的錢財一旦轉入騙子提供的帳號後，短短幾分鐘就通過「跑分」方式被分散流轉至多處。經初審查明，該犯罪團夥涉及共6宗各類電訊網絡詐騙案件，代某等18人因涉嫌詐騙罪已被刑事拘留，案件正在進一步深挖中。