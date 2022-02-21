內地昨增71宗本土確診　呼和浩特婚宴播毒

國家衞健委周一（21日）公布，全國前一日新增144宗新冠肺炎確診病例，分別為71宗本土和73宗境外輸入。內蒙古新增32宗本確診病例，其中呼和浩特佔30宗。初步查明，該市本輪疫情基因測序結果為Delta變種病毒，為新的境外輸入來源引發，並出現婚宴等聚集情疫情，存在社區傳播和外溢風險。

除呼和浩特外，內蒙古其餘2宗新增本土確診病例分別由包頭和巴彥淖爾市報告。截至周一凌晨零時，內蒙古現有確診病例175宗，其中呼和浩特161宗、包頭8宗、滿洲里市5宗、包彥淖爾市1宗。經流調分析，呼和浩特本輪疫情由新城區某垃圾轉運站人員主動篩查發現，初判為外地前往呼和浩特武川縣、包頭達茂旗探親引起的輸入疫情，經2月8日在新城區一家酒店舉辦的兩場婚宴引發疫情傳播擴散，加之農曆新年期間人流頻繁，引發多點爆發。

內地其餘新增本土確診病例分別為，江蘇11宗，遼寧7宗，廣東6宗，山西5宗，四川、雲南各4宗，黑龍江2宗；新增境外輸入確診病例上海27宗，廣東20宗，北京9宗，廣西、四川5宗，福建3宗，天津、江蘇、重慶、甘肅各1宗；新增38宗無症狀感染病例，其中15宗本土分別來自江蘇、四川、黑龍江、上海、廣東和雲南，其餘23宗為境外輸入。至今內地累計107,851人確診，當中4,636人病亡。