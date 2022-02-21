澳總理促調查激光射軍機　華斥惡意挑釁

澳洲國防部指控，中國海軍艦艇上周四（17日）在北領地對出海域，以激光照射一架澳洲皇家空軍P8A海上巡邏機。澳洲總理莫里森周一（21日）批評行為危險及鹵莽，要求中方全面調查事件。中國國防部斥澳方聲明與事實不符，反指澳軍P8A逼近艦艇編隊，投放聲吶浮標及惡意挑釁。

澳洲國防部指，事件中的中國海軍艦艇分別是導彈驅逐艦合肥號、兩棲船塢登陸艦井岡山號。莫里森周日（20日）要求中方解釋為何海軍艦艇出現在澳洲專屬經濟區水域，他翌日指仍未收到中方回應，並指當時在澳洲本土可能看到中國海軍艦艇。他表示，已循外交和軍事渠道要求中方全面調查事件；並比喻假如一艘澳洲護衞艦在台灣海峽航行時，以激光照射中國偵察機，北京會有甚麼反應。

中國國防部新聞發言人譚克非表示，澳軍P8A逼近艦艇編隊周邊空域活動，最近僅有4公里，期間中方艦艇始終保持安全、規範及專業的操作，符合有關國際法和國際實踐。譚克非又公開事發照片，指P8A與中方艦艇距離很近，並在附近投放聲吶浮標，惡意挑釁行為極易引發誤解誤判，給雙方艦機人員安全造成威脅。他斥澳方故意散播虛假訊息，對中方不實指摘；中方要求澳方立即停止類似挑釁性危險行動，停止對中方無端指摘抹黑，以免影響兩國兩軍關係大局。

中國外交部發言人汪文斌回應指，澳方發表的消息不屬實，中方艦船在公海海域正常航行，完全正當合法。他敦促澳方尊重中方艦船依據國際法在相關海域享有的合法權利，停止惡意散布涉華虛假訊息。