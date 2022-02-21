不甘被分手　中女赴前度家潑漆砸車兼縱火

高雄一名王姓女子去年和林姓男友分手後，女方憤而到男方家外潑漆、砸車。林男聲請保護令，王女須遠離男方住所100米，但王女卻變本加厲，上周六（19日）凌晨朝林男家潑灑汽油後縱火，幸無人受傷。事後王女矢口否認涉案，但因自己一撮頭髮被燒焦而成為鐵證，訊後被警方依違反保護令、公共危險罪送辦。

52歲的王女和48歲的林男本為男女朋友關係。去年8月雙方感情失和，林男提出分手，「被」分手的王女心有不甘，頻頻至林男的住所外騷擾，又朝林家潑漆，還砸毀林男兒子的白色私家車。林男為了保護家人安全，去年10月向法院申請保護令，法官令王女須遠離林家住家100米遠，期限2年。

詎料王女無視保護令，屢次至林家騷擾，脫序行為還變本加厲。至上周六凌晨2時許，王女趁林家人睡着後，朝林家大門潑灑汽油後點火逃逸，所幸鄰居及時發現報案，林家人倉皇逃生，消防局撲滅火勢，僅燒毀鐵門及紗窗。

警方接報調查，林家懷疑是王女所為，警方翻看閉路電視追查，發現王女手拿一桶汽油的身影，縱火後曾燒到自己，倉皇逃離。警方追查王女下落之際，當日清晨5時許王女主動到案說明，但仍矢口否認犯案。警方發現王女的頭髮被燒焦一撮，質問王女，並提示相關證據，王女才坦承犯案，訊後依公共危險罪及違反保護令移送法辦。