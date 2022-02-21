台今增4宗本土確診　45宗境外輸入

台灣周一（21日）公布新增4宗新冠肺炎本土確診個案，另增45宗境外輸入病例，無新增死亡個案。輸入個案當中3人從香港入境，分別為一男兩女，均於本月12日抵達台灣。

台灣的中央流行疫情指揮中心說明，本土新症分布為台北市、桃園市、台南市、高雄市各一宗，其中兩宗涉及高雄市中油大林煉油廠群組，其餘分別涉及新北市設計師延伸群組，以及桃園機場確診航空警察的相關接觸者。其中3名患者於居家隔離期間染疫，指揮官陳時中形容本土傳播鏈正在收斂。

另外，早前感染源不明的高雄市沙石場群組，源頭證實為高雄港群組，是由一對入往防疫旅館的高雄港群組夫婦，傳染鄰房的沙石場群組首患者。台灣目前仍有8條源頭不明的疫情傳播鏈，包括新北市房屋代銷群組延伸的宗教聚會群組、高雄市中油大林煉油廠群組、新北市加強版防疫旅館群組、桃園市日翊物流公司群組、屏東縣跨縣市家庭群組、新北市樹林電子廠群組、新北市汐止區手搖飲群組，以及新北市板橋區家庭群組。

同日，台灣新增境外輸入個案包括25男20女，年齡介乎20多歲至80多歲，分別自美國、香港、荷蘭、澳洲、日本、丹麥、加拿大、新加坡、馬來西亞、英國、孟加拉、德國入境，其中美國以9宗佔最多，有21人的入境地仍在調查。台灣至今累計20,056宗確診，當中852人死亡。