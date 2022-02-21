越野車翻側壓死男乘客　司機遭採取強制措施

遼寧瀋陽蘇家屯區渾河西峽谷因常有越野車愛好者驅車前往爬坡，因而成為網紅打卡地點。惟上周六（19日）有越野車在該處爬坡失敗翻車，造成車內一名乘客傷重不治。瀋陽市公安局蘇家屯分局周日（20日）發通報稱，涉事越野車司機王某某因涉嫌過失致人死亡罪，已被警方依法採取刑事強制措施。

綜合內媒報道，上周六網傳一輛越野車在蘇家屯區渾河西峽谷衝上斜坡時，突然失控翻落，車頭擋風玻璃和前乘客座車窗玻璃粉碎，車身變形。事發後一名男子自行從車內走出來，另一男子則被車廂所壓。現場人士見狀立即上前協助將車扶正並救出被壓着的男子。惟有當地居民稱，該男子送院後經搶救無效身亡。

瀋陽市公安局蘇家屯分局在通報中公布調查結果，指來自遼寧海城市的26歲王姓男子，當日約中午12時駕駛越野車，在蘇家屯區瀋水街道楊孟達村北側渾河岸邊土坡處翻車，導致當時坐在前排座、來自遼寧瀋陽市的34歲徐姓男乘客受傷，在送醫過程中死亡。案件目前正在進一步偵辦中。

有認識死者徐某的越野愛好者對媒體稱，其後事正在處理當中。有網民則發表影片稱，事發後該網紅打卡地已被管控，目前不允許有人在該處繼續玩越野。另有影片顯示，有挖泥機在現場進行挖掘。有經過該處的市民周日對記者稱，出事的打卡地被挖得更加陡峭，已經沒人再到該處玩車。