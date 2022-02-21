內地力推銀髮經濟　漸進延長退休年齡

國務院周一（21日）印發《國家老齡事業發展和養老服務體系規劃的通知》，其中提到要壯大高齡用品產業，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等區域規劃約10個銀髮經濟產業園區；同時實施漸進式延遲法定退休年齡。

文件描述，內地長者人口規模大，高齡化速度快，惟相關事業和養老服務發展不平衡、不充分，建設迫切性艱巨繁重。國務院提出，目標到2025年養老服務床位總量達到900萬張以上；每千名老年人配備社會工作者人數保持1人以上；每個縣（市、區、旗）至少有1間老年大學。

此外，國務院提出要加強長者就業服務，包括鼓勵各地建立老年人才數據庫，為有勞動意願的老年人提供職業介紹、職業技能培訓和創新創業指導服務。鼓勵長者在城鄉社區建立基層老年協會等社會組織，搭建自我服務、自我管理、自我教育平台。同時，督促贍養人履行贍養義務，將把有能力贍養而拒不贍養老年人的違法行為納入個人社會信用記錄。

國務院又提出，要大力發展銀髮經濟，開發滿足長者衣、食、住、行等需求的生活用品。針對不同生活場景，重點開發適老化家電、洗浴裝置等日用產品，以及智能輪椅、生物力學拐杖等輔助產品。支持北京市、天津市、上海市、海南省、重慶市在展開服務業擴大開放綜合試點中推進國際性、跨區域合作。同時促進養老保險發展，支持長者住房反向抵押養老保險業務發展等。