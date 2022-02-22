網傳中學教師猥褻學生　3人涉造謠被捕

河北省衡水市桃城中學日前被網民爆料，指該校有教師猥褻、體罰學生，事件引起官方關注。市公安局桃城分局周一（21日）公布，通過走訪相關人員及提取證據，已初步查明案件未發現教師許某存有猥褻行為，3人涉傳播虛假訊息被捕。

事緣於本月12日，許某其中一名學生因在日常教學管理中受訓而心存不滿，故以道聽途説的訊息臆造許某猥褻他人的謠言，並透過社交媒體發布虛假訊息。網民仇某飛上周四（17日）關注到上述消息後，故產生借此賺取流量的想法，虛構「桃城中學老師黃昌勇」的身份，並以其兩個微信帳號，捏造與許某的聊天紀錄等，連同許某猥褻他人的貼文一同發布在社交平台。

網傳遙言一發不可收拾，同時引起媒體關注。仇某飛事後擔心受追究，遂於抖音帳號發布道歉聲明，承認自己編造並發布虛假訊息。同日，另一名未成年網民受網上不實言論誤導，遂對網上未經核實的校園短片進行「二次創作」，進一步加深不良影響，惟該網民意識到行為不當，隨即主動刪除相關資訊。

經查後，警方對故意傳播虛假訊息的仇某飛採取刑事強制措施，對另外兩名涉事未成年人則進行批評教育，目前案件正進一步偵辦中。