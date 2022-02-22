4歲女食柿餅生結石　飲可樂助軟化取出

上海復旦大學附屬兒科醫院上周二（15日）公布一宗病例，一名4歲女童因吃下多塊柿餅，導致胃部出現巨大結石，難以胃鏡手術取出。醫療團隊決定讓女童每天喝可樂，以軟化胃結石，最後在沒開刀的情況下，順利取出女童胃中結石。

彤彤上周一（14日）出現上腹部間歇性疼痛，而且嘔吐物出現黑色液體，母親隨即帶她往醫院。上周三（16日），消化科內鏡醫護人員為彤彤進行胃鏡檢查，發現胃內有巨大的黑色團狀異物。消化科主任黃瑛查看胃鏡檢查結果後，詢問彤彤家長，發現彤彤在上周日（13日）跳舞回家後因肚餓，連續吃下6塊柿餅。

醫生評估胃結石有鵝蛋大小，由於不斷摩擦食道，刺激胃酸分泌，導致胃腸道出血、糜爛、潰瘍，隨時會引起腸梗阻，但直接開刀會增加患者痛苦，最後決定利用可樂軟化胃結石然後將其取出。由於可樂會釋放二氧化碳，產生氣泡衝開胃結石表面鬆散之處，另外可樂含磷酸，能幫助破壞胃結石結構，從而令胃結石變小，方便取出。

醫療團隊上周五（18日）為彤彤取出結石，發現結石變小，且有所軟化，遂以器具將胃結石分成兩塊，再分次取出，彤彤終於逐漸康復。黃瑛指出，柿餅含鞣酸，在胃消化酶的作用下，鞣酸會將食物及殘渣集合成團，強調不要貪吃柿子。黃又指，得了胃結石不能隨便喝可樂，要到醫院接受評估。