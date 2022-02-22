帶導盲犬進商場遇阻　失明漢：牠是我的眼睛

上海一名失明男子日前帶導盲犬進入商場時遭攔阻，雙方一度爭論，商場工作人員堅稱「商場肯定是不能（讓導盲犬）進來的」，男子則表示導盲犬是他的「眼睛」。其後失明男子幸獲警員協助，最終順利進入商場。

該失明男子上周五（18日）在短片平台上傳影片爆料稱，前一日打算進入當地一個商場時，與商場的保安人員就導盲犬能否進入發生爭論。男子認為，商場規定不能入內的是工作犬，「牠要帶我走路可不可以」。但商場工作人員仍拒絕男子要求。

男子其後再發影片，內容稱在警員的協助下，商場工作人員主動把他帶到家人排隊就餐的食店。他感謝工作人員的包容和理解。上周六（19日）涉事商場客戶服務部工作人員對內媒稱，當天問題經已解決，公司已跟物業管理公司協商過了，工作人員核實過導盲犬的工作證後，已可以進入商場。

內媒引述北京大成（武漢）律師事務所柴欣律師表示，根據《無障礙環境建設條例》規定，視力殘疾人攜帶導盲犬出入公共場所，應當遵守國家有關規定，公共場所的工作人員應當按照國家有關規定提供無障礙服務。因而，視力殘疾人可以攜帶導盲犬進入商場，商場的工作人員應當提供便利。