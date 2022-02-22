香港赴內地　增68人發現染疫

內地多個省市區衞健委近日通報稱，陸續發現多宗香港輸入的新冠病例。上海周二（22日）通報稱，前一日新增香港輸入的病例包括22宗確診及1宗無症狀感染。北京同日新增4宗境外輸入病例，均自香港入境；廣東亦多20宗確診及21宗無症狀感染是從香港輸入。上述新增個案合計有68宗。

上海市衞健委發布消息稱，周一（21日）新增32宗境外輸入確診病例，逾半人自香港入境，包括21名內地民眾和1名意大利人。他們赴上海前分別在香港讀書、生活、工作或探親，早前陸續抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀，經檢測確診。另有一名內地學生到香港讀書，返回上海後檢測發現無症狀感染。

北京新增的境外輸入確診病例方面，涉及3名港人和1名內地人。他們從香港到達北京首都機場，經閉環管理送至集中隔離酒店，期間檢測確診，轉至定點醫院治療。

廣東周一新增22宗境外輸入確診病例，分別為廣州2宗，深圳11宗，東莞5宗，珠海2宗，佛山和中山各1宗。除了廣州病例由日本和土耳其輸入外，其餘均從香港輸入。當地另新增27名境外輸入無症狀感染者，其中東莞8宗、深圳5宗、佛山2宗、中山3宗、惠州2宗、珠海1宗來自香港。