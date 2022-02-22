內地昨增138宗新冠確診　8地現本土疫情

內地周二（22日）公布前一日新增138宗新冠肺炎確診病例，分別為59宗本土和79宗境外輸入。其中本土病例由9個省區市報告，包括內蒙古、江蘇、遼寧、四川、雲南、北京、湖北和廣東。

隨着病例持續增加，多地宣布進一步加強疫情防控措施。其中，內蒙古四子王旗自周二上午8時起，對全旗實行封控管理措施，期間禁止任何人車進出，除非經旗疫情防控指揮部同意。四川成都周一（21日）宣布，從當日下午6時起，離開當地的民眾須持有48小時內核酸檢測無感染證明。遼寧葫蘆島市教育局周一亦發通告，周三（23日）全市教職員工寒假結束後延遲上班，居家辦公，並要求學校制訂好網上教學準備。

前一日新增確診病例，本土分別為蒙古20宗，江蘇12宗，遼寧6宗，四川、雲南各5宗，北京、湖北各4宗，廣東3宗；境外輸入分布為上海32宗，廣東22宗，福建10宗，北京4宗，四川、甘肅各3宗，浙江、安徽各2宗，雲南1宗。

新增無症狀感染病例有46宗，其中6宗本土個案分別由內蒙古、江蘇和四川通報，其餘40宗為境外輸入。至今內地累計107,989人確診，當中4,636人病亡。