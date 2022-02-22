深圳開通3條供港海上快線　日處理3000貨櫃

為保障對香港物資供應，廣東省深圳市近日開通3條「海上快線」提高供應能力。目前深圳港每周共有134條周班航線掛靠香港港口，周二（22日）起開通包括深圳大鏟灣碼頭至香港現代貨櫃碼頭、媽灣碼頭至屯門內河碼頭、鹽田碼頭至香港國際貨櫃碼頭定時定點駁船專用航線，碼頭內設置專用泊位，每日保證至少3,000標準貨櫃處理能力。

周一（21日）在深圳大鏟灣碼頭，工作人員積極準備供港蔬菜、生活日用品的貨櫃裝船作業。該批運輸物資包括蔬菜、水果、雞蛋等，共26個標準櫃，約200噸，相當於陸路運輸30輛貨車運量。從該碼頭開往香港現代貨櫃碼頭，約需4至5小時。

當晚10時，在媽灣碼頭的港口駁船滿載共52個標準櫃生活物資出發，料約2小時後到達屯門內河碼頭。這批物資相當於陸路運輸28輛貨車運量，貨物中包括香港居民網上採購的毛衣、睡褲、牙刷、拖鞋等生活日用品。同日凌晨5時，鹽田國際碼頭已組織了4個標準櫃供港蔬菜運往香港，共約51噸，相當於陸路運輸3輛貨車運量，已於當日到達香港碼頭並經香港食安中心查驗後立即投放市場。

深圳海關口岸監管處副處長林浩宇表示，為支持供港生活物資從水運口岸分流，深圳海關採取「屬地+口岸」協同監管，設置「供港鮮活綠色通道」，推進通關「零等待」，實現每日供港鮮活商品「次晨達」。後續，深圳將視需要逐步增加或調整船舶運力或班次，保障深港跨境貨物運輸供應鏈穩定。