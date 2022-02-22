內地打擊涉電子煙違法　清理校園周邊銷售網點

內地公安部、國家煙草專賣局、國家市場監督管理總局、教育部近日聯合印發方案，部署自即日起至4月底開展專項工作，整治向未成年人銷售電子煙活動，及打擊涉電子煙違法犯罪。

方案要求全面排查清理校園周邊電子煙銷售網點；重點檢查遊樂場、少年宮等未成年人聚集區域電子煙銷售網點警示標誌設置和身份證件核驗等規定落實情況，全面摸排酒吧、夜店、卡拉OK等年輕人聚集場所銷售、吸食「上頭電子煙」等涉毒品違法犯罪情況；依法查處企業向未成年人銷售電子煙違法行為，嚴厲打擊電子煙油中添加合成大麻素等新型毒品違法犯罪案件，徹查生產源頭，搗毀製售網絡，並依法查處無證經營煙草製品違法行為。

針對校園安全教育，方案提出向中小學生講解吸食電子煙危害，增強青少年識別抵制電子煙意識和能力；加強售煙網點法律宣傳，督促電子煙經營者嚴格落實警示標誌和身份證件核驗規定；鼓勵群眾積極舉報、主動勸阻向未成年銷售電子煙行為。

方案強調，各地公安、煙草專賣、市場監管、教育部門要加強組織領導和部門協作，加強線索通報和重大案件偵辦協作配合，建立健全聯合檢查、聯合執法等工作機制，要建立健全長效監管機制，提升電子煙治理能力。