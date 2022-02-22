公認模範人物　袁隆平納侵害英烈名譽罪保護對象

有「雜交水稻之父」之稱的已故中國工程院院士袁隆平去年5月離世後，有網民發文侮辱、詆毀他，其後遭公安司法機關按照侵害英雄烈士名譽、榮譽罪處理。最高人民檢察院周二（22日）解釋，袁雖不屬於烈士，但應當納入侵害英雄烈士名譽、榮譽罪的保護對象。

最高人民檢察院周一（21日）召開以「加強網絡時代人格權刑事保護」為主題的新聞發布會，會上有記者提問，袁隆平並不是英雄烈士保護法中規定的「英雄烈士」，為何適用上述罪名處理。最高檢第一檢察廳副廳長羅慶東解釋，袁為國家、民族和人民作出了巨大貢獻和犧牲，應當納入侵害英雄烈士名譽、榮譽罪的保護對象。

羅慶東指出，侵害英雄烈士名譽、榮譽罪中「英雄烈士」的界定，既要與民法典、英雄烈士保護法等前置法基本對應，同時也要依照刑法修正案的立法本意進行適當解釋。袁隆平屬於事迹、精神被社會普遍公認的已故英雄模範人物，其名譽、榮譽承載着社會主義核心價值觀，應當與英雄烈士的名譽、榮譽予以刑法上的一體保護。

公安司法機關去年辦理的利用網絡侮辱、詆毀袁隆平名譽、榮譽系列案件，就是按照這一意見處理，並取得良好效果。公安司法機關總結了實踐中的經驗做法，徵求有關中央單位的意見，通過指導性案例明確了這一意見。