受疫情影響　英禁用華為時間表延遲半年

英國政府2020年7月宣布，同年底開始禁止採購中國電訊設備商華為的5G設備，不准該公司參與當地5G網絡建設，並要求在2027年底前拆除所有華為5G設備。英國政府近日針對排除華為的適用法律工具，安排跟電信業界與華為諮詢，部分拆除措施將延遲6個月落實。

英媒周一（21日）報道，英國數碼、文化、媒體及體育部在聲明中表示，正跟國內電信業界與華為諮詢，料需時4周，旨在讓政府即將定案的電訊設備與服務銷售指引符合去年11月頒布的電訊安全新法。新指引發布後，電信業將要在明年1月28日前拆除電訊網絡關鍵設施中的華為設備，2025年底前拆除所有電訊網絡中的華為特定傳輸設備，並在明年7月31日前將華為設備在5G及全光纖網絡的佔比減至35%。

其中減少華為設備在5G及全光纖網絡佔比的時限，較原定的明年1月遲了半年，當局解釋是受到新冠疫情影響。英國國會下議院議員施志安、西里（Bob Seely）等「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員呼籲政府承諾，不會改變在2027年底前完全排除華為的計劃，擔心推遲時間表增加國安風險。華為發言人則指，英國政府礙於政治壓力，把華為從5G網絡排除，英方有權依據事實、而非毫無根據的安全顧慮作出決策。