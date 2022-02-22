台今增44宗新冠確診　料兩日後公布放寬入境安排

台灣的中央流行疫情指揮中心周二（22日）公布，當地新增5宗本土及39宗境外輸入確診病例，無新增死亡病例。本土病例包括宗教聚會群組再多4人染疫，均為先前確診個案的家人，同樣來自新北市。指揮中心指揮官陳時中表示，當地疫情受控，商務入境放寬勢在必行，料有關安排在兩天內公布。

在宗教聚會衍生病例，其中一名領隊準備前往台東帶隊，其孩子已經確診，孩子和大姨同住，大姨與其兩名小孩其後染疫，屬於家庭密切接觸者。上述一家三口於上周四（17日）已被追蹤，當時採檢無感染，後來確診；其餘一宗教聚會群組個案，來自另一家庭。高雄煉油廠群組亦增一人染疫，一名此前確診的患者早前到台南拜訪客戶，該客戶的妻子其後受感染。

陳時中表示，3天來九成以上病例均為隔離期間發現確診。周一（21日）有600多人入境台灣，實際採檢11班航班共415人，僅9人受感染，感染率2.17%。周二早上的3班入境航班共66人中，只有1人受感染。陳認為，本土疫情已穩定可控，防疫將不再追求「零風險」，而是朝向「接受可控的低風險」。指揮中心研究邊境鬆綁方案，包括入境檢疫天數從14天縮短至10天、放寬商務人士入境條件並比照縮短檢疫等，新制最快下月中實施。

台灣新增境外輸入個案為24男15女，年齡介乎10多至70多歲，分別自美國、菲律賓、中國大陸、香港、越南、荷蘭、泰國、柬埔寨、尼日利亞、土耳其、巴西、孟加拉、印尼、德國、日本、南韓、英國及加拿大入境；有4人仍在調查中。自香港入境的4人中，包括一名20多歲香港男子及一名20多歲香港女子，另外兩人為台灣籍。台灣累計20,100人確診，當中852人病亡。