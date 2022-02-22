持續低溫極端天氣　廣西3萬人受災

內地中部及東部地區本周氣溫持續偏低，據廣西應急管理廳微信公眾號消息，受南支槽和強冷空氣影響，自上周五（18日）以來該自治區部分地區有大到暴雨，北部山區出現冰凍、道路結冰或雨夾雪，造成9市23縣區出現不同程度的災害，受災人口近3萬人。

消息稱，截至周一（21日）下午5時統計，這次低溫冷凍極端天氣造成40人須緊急轉移安置；農作物受災面積約196公頃，其中成災面積約31公頃，絕收面積近7公頃；倒塌及損毀房屋共21間。災害造成的直接經濟損失近2,600萬元（人民幣，下同，約3,200萬港元），其中房屋及居民財產損失約71萬元（約87萬港元），農林牧漁業損失約1,600萬元（約2,000萬港元），基礎設施損失逾900萬元（約1,100萬港元）。

周一下午，應急管理部組織召開專題視像會議，與中國氣象局以及貴州、雲南、湖南、湖北、江西、安徽、廣西、廣東等省份應急管理廳局和消防救援總隊、森林消防總隊，部署各地做好這輪低溫雨雪冰凍天氣的防範應對工作。

會上強調，要加強與氣象、交通運輸、電力、農業農村等部門的會商研判，及時發布預警提示訊息，落實各項防範應對措施，盡可能把災害的損失降到最低。在重點地區提前部署力量和裝備設施，一旦發生險情迅速投入搶險救援。另加強交通運輸、設施農業等重點領域防災避險知識宣傳提示，確保民眾生命財產安全。