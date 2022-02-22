被問是否承認烏東兩地　華稱立場不變

烏克蘭東部局勢惡化，中國外交部發言人汪文斌周二（22日）被問及中方是否承認頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國時，僅稱中方在烏克蘭問題上的立場一貫和明確，沒有發生變化，亦未明言中方是否考慮從烏克蘭撤僑。

回應是否承認頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國時，汪文斌指出烏克蘭問題有複雜的歷史經緯和現實因素，中方主張根據聯合國憲章的原則，和平解決爭端，呼籲相關各方保持克制，通過談判化解分歧，避免局勢繼續升級。至於撤僑問題，他指中國外交部及駐烏克蘭使館將繼續與在烏公民和企業保持密切聯繫，及時提供領事保護與協助，切實維護企業安全和正當權益。

被問及俄羅斯的最新動作是否違反新明斯克協議，以及對烏克蘭或退出《布達佩斯安全保障備忘錄》有何評論，汪文斌未有正面回應，但認為任何國家的安全利益都應得到尊重和維護。中方將按照事情本身的是非曲直，與有關各方保持溝通和應對。對於有外媒記者問「俄羅斯聲稱烏克蘭不是獨立國家」與「北京堅稱台灣是中國的一部分」能不能相提並論，他強調台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則。