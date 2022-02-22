台警破384公斤K仔走私案　市值8億新台幣

台灣屏東縣警方周二（22日）通報，當局耗時數月調查，經過3波攻堅行動下，成功破獲一宗境外走私毒品案，繳獲369包，共重384公斤氯胺酮（俗稱K仔），市值8億元（新台幣，下同，約2.24億港元），是當地警方歷年來最大宗走私毒品案。

警方去年8月間接獲情報，以潘男為首的販毒集團，買通恆春鎮後壁湖漁港的吳姓船長，駕駛漁船出海至距離海岸35海里處，向接駁貨船接運偽裝成茶葉包的K仔後返航。至當晚10時許，漁船在鵝鑾鼻外海處遇上海巡登船檢查，吳姓船長隨即將毒品包裹丟棄在海上，打算在海巡登檢結束後回到原地尋回，卻最終因天氣不佳無法順利尋獲。

獲悉毒品被丟棄的消息後，警方立即派員在恆春鎮東邊海邊巡查，並成功檢獲該批毒品。經送有關部門鑑定後，證實為第三級毒品K仔。專案小組隨後發動攻堅行動，於去年11月16日兵分多路，分別在屏東縣、台中市等地搗破涉案的跨境走私毒品組織犯罪集團，拘捕潘男等10人，並在現場查獲手槍、子彈、走私漁船等涉案證物。

警方透露，台灣近幾年受新冠疫情影響，海路運輸受阻，致毒品黑市價格水漲船高，從每公斤120萬元（約33.5萬港元）升至200萬元（約56萬港元）。而今次查獲的毒品一旦流入市面，可供逾38萬人吸食，後果不堪設想。目前潘男等10人均被依走私第三級毒品罪起訴，而用於走私的漁船已於今年1月26日，以68萬元（約19萬港元）拍賣出售。

東網駐台記者郭良傑報道