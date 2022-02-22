內地加強打擊糧食貪腐　今年共27官員受查

自今年年初召開的十九屆中紀委六次全會，把「深化糧食購銷等領域腐敗專項整治」納入今年反腐重點工作後，各地陸續展開以糧食購銷領域腐敗為靶心的專項治理。中紀委周一（21日）公布，浙江省糧食系統今年以來已有27人被查，其中8人為主動投案；另內蒙古、遼寧及四川等地，也先後有「糧官」落台。

官媒報道，浙江是全國第二大糧食主銷區，糧食自給不足，主要通過省外採購及進口來解決。然而在糧食購銷收儲領域，從去年底以來，浙江一批國有糧食企業相關負責人被查，其中就包括浙江省糧食集團有限公司黨委書記、董事長、總經理傅安民等人。另在浙江啟動的糧食購銷領域腐敗問題專項整治中，該省各級紀檢監察機關已處置涉糧問題線索401件，立案144件，留置41人。

同在周一上午，四川省紀委監委也通報指，四川省糧食和物資儲備局黨組成員、副局長、二級巡視員王青年涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。據稱，王青年從2006年9月起，已在四川省糧食局工作，直至受查。

至於內蒙古自治區紀委監委則在本月11日深夜，通報了3名糧食系統幹部被查的消息，包括自治區糧食和物資儲備局前黨組書記、局長張天喜，白塔國家糧食儲備中轉庫有限公司執行董事、經理樊俊禎，自治區儲備糧管理有限公司法定代表人李建清。

掀起反腐風暴的還包括遼寧，遼寧省紀委監委在上周四（17日），集中宣布了7名糧食購銷領域黨員幹部被查的消息，包括遼寧省糧食集團有限公司黨委書記、董事長林榮德，中央儲備糧丹東直屬庫有限公司副總經理王軍等人。

中紀委國家監委此前曾批評貪腐的糧食系統官員為「糧倉碩鼠」，意指「膽大妄為、貪得無厭的『靠糧吃糧』腐敗分子」。在去年11月，中紀委更公開通報了10宗典型案例，涉及業務主管監管部門、國有糧食企業，涵蓋糧食收購、儲存、銷售等多個環節。