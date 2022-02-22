法艦南海停航檢查　解放軍不遠處監視

法國太平洋司令部周一（21日）在社交網公布，法國海軍一艘護衞艦前一天在南海短暫停航訓練期間，被一艘中國解放軍海軍護衞艦在不遠處的海域監視。

法國太平洋司令部在貼文寫道，護衞艦葡月號周日（20日）在南海展開訓練時停航，讓潛水人員檢查艦身，更寫明當時遭中國一艘054A型護衞艦監視；由法方公開的照片可見，該艘解放軍護衞艦是衡陽號。中國國防部暫未回應事件。

根據法國軍方的資料，葡月號以法國太平洋屬地新喀里多尼亞為基地，本月初展開在區內巡航，以重申法方對國際法的尊重，執行聯合國安理會對北韓的制裁措施，以及透過維持在亞洲的高水平參與，貢獻於印太地區的安全及穩定。

葡月號本月14日停靠今次部署行動的首站新加坡，同月18日短暫停留印尼巴淡島，與印尼海軍聯合訓練以加強兩軍的合作。該艦翌日在遠東海域時，與美國海軍一艘補給艦展開海上補給作業，展示美法兩國在太平洋地區的長期合作。

以1門100毫米艦炮為主要武器的葡月號，2018年2月26日至3月2日到訪香港，期間開放予市民參觀，又與駐港解放軍展開首次訓練，包括搜救及通訊等項目。