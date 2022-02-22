南京警偵破19年前命案　助無名女死者確認身份

江蘇南京市公安局周二（22日）通報，該局近日破獲一宗19年前發生的殺人案件，不但成功拘捕兇手，更為時年僅20歲的女死者確認其真實身份，是在遇害前一天才與兇手認識。

案發於2003年10月25日上午，南京警方接民眾報警稱，該市雨花台區一空置房內發現一具女性屍體。警方在現場提取多處可疑物證，但均未發現任何能證明兇手及死者身份的訊息，在大量走訪排查工作下，未能取得突破性進展，案件一度陷入僵局。

過去10多年來，辦案民警圍繞案發現場提取保存的痕迹物證，運用新技術覆檢，並先後多次組織警力赴淮安、連雲港、宿遷等地調查。同時針對被害人身份開展失蹤人員排查。案件直至2021年迎來重大突破，警方通過技術比對，發現范某具有重大作案嫌疑，並在同年9月15日下午於江寧區某工廠內將他拘捕歸案。

經審查，范某交代犯罪事實後，但表明自己亦是案發前一天才與死者結識，並不清楚她的身份。隨後專案組開展大量的走訪調查工作，通過公安部刑偵局等向全國公安機關發布協查通報，同時劃定江蘇、安徽、河南等省多個重點地區。

最終，河南省一名網民在看到尋人啟事的影片後聯繫民警，指其得知畫像上的女子與2003年在南京失蹤的妹妹汪某相似。獲知這一消息後，辦案民警驅趕赴河南省光山縣開展比對工作，並在今年1月31日除夕當天，確認被害人為汪某。目前，范某已被批准逮捕。