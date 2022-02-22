內地養兒全球第二貴　僅次南韓

近年內地面對「少子高齡化」問題，關鍵之一可能是養育孩子的成本高昂。調查報告顯示，中國家庭養育一個孩子到18歲的平均成本，相當於人均國內生產總值（GDP）的6.9倍，比例是全球第二高！內地當局似乎意識到有關難題，繼去年容許三胎後，財政部部長劉昆表示，今年會在去年新增「減稅降費」規模的基礎上，實施更大規模的組合式「減稅降費」。

《中國生育成本報告2022版》披露，中國平均育兒成本48.5萬元（人民幣，下同，約59.6萬港元），乍聽比香港「養一個小朋友要400萬（港元）」差很遠，問題是若與人均GDP比較，內地的比例接近7倍，僅次於報告所列出的國家中2020年生育率僅0.84、在全球墊底的南韓。

該報告指，由於生育成本過高、女性難以兼顧家庭和工作等原因，內地人的平均生育意願、理想子女數目也幾乎是世界最低的。根據經合組織（OECD）的數據，絕大部分國家的平均理想子女數均超過兩名，惟中國少於兩名。

人口發展關乎國運，財政部部長劉昆預告，今年將加大「減稅降費」，延續涉及科技、就業、創業、醫療、教育等11項稅費優惠政策，亦會擴大部分實施當中的政策優惠力度，同時會做好政策與其他財政及貨幣政策的協同作用，強調不撒「胡椒麵」，即提高支出精準度。內地去年新增減稅降費規模達1.1萬億元（約1.35億港元），重點支援製造業升級、中小微企以及個體工商戶發展。

副部長許宏才補充，近年財政部堅持將減稅降費，作為激發市場活力的重要「先手棋」，措施表面令政府收入下降，但實質可以激發市場活力，且帶動去年新增涉稅市場主體按年增長15.9%，並換來經濟增長及後續的財政收入增加。

為提高政策的針對性及有效性，許氏指出，財政部已提前向各地下達2022年部分新增專項債券額度1.46萬億元（約1.79萬億港元），已有1/3於上月組織發行，其中三成用於市政及產業園區基礎設施建設，交通基建及教育、衞生、養老等社會事業建設則分則各佔約兩成。

許宏才稱，由於地方政府專項債券作為積極財政政策的一個重要工具，發行的節奏要根據經濟形勢、宏觀調控的需要等合理把握。目前中國經濟面臨新的下行壓力，而提早說明專項債券額度，能加快發行和使用進度，並盡早發揮對有效投資的推動作用。短期內將繼續督促地方政府加快資金使用進度，盡快形成實物工作量。

不過，內地人口經濟學家梁建章強調，應需盡快推出減輕家庭生育成本的政策，不僅是現金和稅收補貼、購房補貼等，還要針對內地女性勞動參與率較世界平均水平顯著為高、雙親齊齊打工恐缺乏精力「湊仔」的問題，增建託兒所、提供男女平等的育產假、推廣混合辦公，其他措施包括保障單身女性的生育權和允許輔助生育技術等。

梁氏直言，以內地未來出生率僅得一來計算，要把內地育兒成本降至其他發達國家的水平，內地需要的財政投入要達到3至5%的GDP，涉資幾萬億元人民幣，中央財力負擔得起；降低育兒成本自然有望令生育率回升。

至於父母養老方面，劉昆周二亦派「定心丸」，強調所有地方的退休人員的養老金能及時、足額發放。