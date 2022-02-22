受賄近9.8億人民幣　中信銀行前行長當庭認罪

中信銀行前黨委副書記、行長孫德順受賄一案，周二（22日）在山東濟南市中級人民法院一審公開開庭審理。孫德順被控受賄約9.795億元人民幣（約12億港元），他當庭表示認罪悔罪。法庭其後宣布休庭，將擇期宣判。

濟南市人民檢察院指控，孫德順在2003年至2019年間，利用擔任中國工商銀行北京市分行副行長，交通銀行北京市分行行長，中信銀行副行長、行長等職務上的便利，在貸款審批、獲得授信額度等事項上，為相關單位提供幫助，並非法收受財物。

庭審中，公訴機關出示了相關證據，孫德順及其辯護律師進行質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見。孫德順在最後陳述階段時，當庭表示認罪及悔罪。據報道，被告人親屬、人大代表、政協委員及各界群眾30多人旁聽了庭審。

現年63歲的孫德順在中信銀行工作多年，先後任該行的副行長、行長。他在2019年8月底曾傳出失聯後被當局調查，至翌年3月20日被開除黨籍。官方當時批評他違背金融服務實體經濟的決策部署，在職工錄用中違規為他人牟取利益，又把貸款審批權力作為牟取個人利益的籌碼，與不法商人大搞權錢交易。