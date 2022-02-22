國務院倡確保糧食穩定　今年產量保持1.3萬億斤

內地近年加強地方糧食生產，以確保民眾生活需求。國務院周二（22日）公布《關於做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》，當中提到國家要穩住農業基本盤、做好「三農」工作，同時要求內地確保糧食播種面積穩定、產量保持在1.3萬億斤以上。

意見指出，全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，世界經濟復蘇脆弱，內地經濟社會發展各項任務極為繁重艱巨。各地部門應要深入貫徹中央經濟工作會議精神，牢牢守住保障國家糧食安全和不發生規模性返貧兩條底線，突出年度性任務、針對性舉措等。在農產品供給方面，穩定全年糧食播種面積和產量，嚴格糧食安全責任制考核，確保糧食播種面積穩定、產量保持在1.3萬億斤以上。另不斷提高主產區糧食綜合生產能力，切實穩定和提高主銷區糧食自給率，確保產銷平衡區糧食基本自給。

同時，意見提到保障「菜籃子」產品供給，加大力度落實「菜籃子」市長負責制、穩定生豬生產長效性支持政策，穩定基礎產能，防止生產大起大落。加快擴大牛羊肉和奶業生產，推進草原畜牧業轉型升級試點示示範；穩定水產養殖面積，提升漁業發展質量。另合理保障農民種糧收益，按照讓農民種糧有利可圖、讓主產區抓糧有積極性的目標要求，健全農民種糧收益保障機制。

在農地方面，當局要度全面完成高標准農田建設階段性任務。多渠道增加投入，2022年建設高標准農田1億畝，累計建成高效節水灌溉面積4億畝。統籌規劃、同步實施高效節水灌溉與高標准農田建設。各地要加大中低產田改造力度，提升耕地地力等級，實施重點水源和重大引調水等水資源配置工程，積極挖掘潛力增加耕地，支持將符合條件的鹽鹼地等后備資源適度有序開發為耕地。