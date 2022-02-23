內地95後女詩人登山遇難　學者教授紛表惋惜

內地95後女詩人「星芽」近日在陝西省西南部登山期間，疑因遭遇極端天氣造成失溫致死。她的老師夏可君以及詩人肖水對其遇難均深表惋惜，她的朋友正籌辦紀念活動。

星芽於1995年出生於安徽省黃山市屯溪區，2013年負笈浙江寧波，同年習詩，後來遊學於北京。她的作品散見多本期刊雜誌，曾出版個人詩集，並獲多個詩歌獎。其老師、中國人民大學文學院教授夏可君表示，星芽平日除愛寫詩外，也很喜歡登山。這次好像是她帶着一群人前往太白山，尋找唐朝詩人李白走過的地方。復旦大學文學博士肖水則表示，星芽剛開始探險時他就很擔心。

星芽周日（20日）在朋友圈發布的最後一條訊息寫着，「進山中…有事情留言」。到周一（21日）中午有網民發布她遇難的消息，稱出事地點在「鰲太盆景園」，「在帳篷裏遇難，不知是失溫還是高（山）反（應）或者疾病」。

據了解，鰲太線是鰲山和太白山的簡稱，太白山為秦嶺山脈主峰，海拔高3,767米；鰲山是第二高峰，海拔高3,477米。兩山之間的徒步穿越路線，被稱為「中華龍脊」，行程約150公里，大部分路程在海拔3,000米以上。