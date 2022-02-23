地震塌樓原址重建落成　新名象徵迎向未來

台灣台南市永康區維冠金龍大樓，於2016年2月6日發生的高雄地震中倒塌，造成115人死亡、96人受傷。該大樓原址重建工程2018年展開，近日完工並於周二（22日）舉辦落成儀式。時任台南市長、現任台灣的賴清德副總統，與現任市長黃偉哲等人到場。新大樓取名「出雲居」，取「出運」諧音，象徵揮別過去迎向未來。

地震發生至今已6年，周二舉行的落成儀式開始前，先向事件中罹難的115名住戶默禱。賴清德表示，出雲居不但比以往的大樓更舒適美觀，且更加安全，他祝福住戶們能幸福美滿快樂地生活。他又再三感激當時伸出援手的各界、來自海內外40多萬筆捐款，以及為大樓重建付出的所有公、私部門。

市長黃偉哲稱，在繁雜的法規之下，很快的將都市更新和權利變換計劃規劃整合完成，將行政流程簡化，縮短重建期程，3個月內通過都更審議，並於通過後迅速核發建築執照，讓大樓能夠順利原址重建。

維冠金龍大樓倒塌後，大樓建造商林明輝等5人被控業務過失致死罪被判刑5年。另就台南市政府及台灣的消費者文教基金會代表死難者家屬及受災住戶提出集體訴訟，台南地方法院於2020年裁定林明輝等5人，以及負責地質鑽探、結構分析和設計的大合鑽探公司賠償7.1億元新台幣（約2億港元）。