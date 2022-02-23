問女乘客「能否跟我回家」　網約車司機被開除

上海市一名女子周一（21日）在網上控訴，近日使用知名綜合旅遊服務平台「飛豬」的接送機服務時，遇上身份可疑的司機。對方在途中不但情緒暴躁，更問女方「能否跟我回家」，令她感到人身安全受感脅，但她嘗試透過平台即時求助不果，幸最終平安回家。她其後向警方舉報，涉事司機已被開除。

事發於上周四（17日）凌晨，劉姓女子（化姓）在飛豬平台預約司機，從上海浦東機場回家，但指訂單司機電話和車牌號與到場的司機不符，對方卻解釋訂單上的電話是隊長的。接送途中，司機在言語中夾帶粗口，情緒十分不穩。劉女嘗試提醒對方行為要檢點，但反遭威脅，聲稱舉報沒有用。

司機隨後問劉女能否跟他回家，以換一輛開得較順手的車，但劉女明確拒絕；對方又打探她的房租和存款，令她恐懼至極，擔心被帶走劫財。劉女決定使用飛豬平台提供的緊急電話和報警功能，惟全無反應。她到達目的地後，發現司機仍在小區門口停留，只好在保安室呆上一會，再跟着其他途人順勢回家。

劉女翌日（18日）前往當地派出所反映情況，做了筆錄，但直至周一仍未收到警方回覆。飛豬官方客服周一晚回覆她稱，春運期間人多需求大，才出現此狀況，又表示會修正漏洞。客服又指，平台的接送司機隸屬第三方商家；商家則指，涉事司機已被開除，並已配合警方調查。劉女仍希望得到飛豬的道歉，並希望平台提高安全性。