內地昨增205宗新冠確診　本土佔90宗

內地新冠肺炎疫情持續，國家衞健委周三（23日）通報前一天新增205宗確診病例，其中90宗為本土，115宗為境外輸入。本土病例由10個省區市報告，包括內蒙古自治區、北京市、遼寧省、廣東省、四川省、湖北省、江蘇省、雲南省、黑龍江省和山東省，其中又以內蒙古47宗最多。

內蒙古新增本土確診病例分布為呼和浩特市39宗、包頭市7宗、巴彥淖爾市一宗。其餘分別為北京10宗，遼寧葫蘆島市9宗，廣東深圳市7宗，四川成都市6宗，湖北武漢市5宗，江蘇蘇州市和雲南紅河州各2宗，黑龍江雞西市和山東青島市各1宗。同日新增16宗本土無症狀感染，分布為湖北武漢5宗，四川成都4宗、瀘州市1宗，江蘇無錫市2宗、蘇州1宗，廣東廣州市和深圳各1宗，雲南紅河1宗。

北京10宗本土確診當中，有9人在上周四（17日）至周日（20日）前往外省出差參加公司培訓班，其餘1人是早前病例的密切接觸者；病例分布為豐台區、通州區和經濟開發區各2宗，西城區、朝陽區、海淀區和順義區各1宗。

國家衞健委又指，內地前一日新增的境外輸入確診病例分別是上海49宗，廣東38宗，北京8宗，四川4宗，天津、雲南各3宗，福建、山東、廣西、甘肅各2宗，江蘇、浙江各1宗。同日新增51宗境外輸入無症狀感染病例。內地至今累計錄得108,194宗確診病例，當中4,636人病亡。