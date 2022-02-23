北韓越獄犯落網地變打卡點　商販帶人觀光捱批

吉林監獄去年11月發生囚犯越獄事件，北韓籍男重犯朱賢健翻牆越逃脫41天後在松花江黑瞎子溝落網。近日有網民爆料稱，在吉林市松花湖附近有觀光車商販，將朱賢健被抓捕的地點作為「網紅打卡點」宣傳，並收費接載費。松花湖風景名勝區管理委員會工作人員周二（22 日）接受內媒訪問時表示，將就此事進行調查。

網傳影片顯示，在一處結冰的湖面上，有觀光車商販用揚聲器宣傳稱，「有去往抓捕朱賢健網紅打卡地的，20元（人民幣，約25港元）一位，觀光車」。影片引發熱議，有網友認為此類行為涉嫌違法。

周二上午內媒就此事向吉林市豐滿區文旅局查詢，該局工作人員讓記者諮詢松花湖風景名勝區管理委員會。內媒於是致電該委員會，有工作人員稱去年十一過後，景區已實施封閉管理，期間暫停一切對外接待，並禁止遊客私自進入或開展任何形式的娛樂活動。該工作人員又表示，未關注到網傳情況，將迅速派人調查。

有官方背景的報章周三（23日）發表評論文章稱，商販利用人的獵奇心理，將逃犯抓捕地宣傳為網紅打卡地，借機帶客賺錢，是給逃犯做形象包裝，與社會主流價值觀相悖，已突破法律和道德底線，應依法予以取締。